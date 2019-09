Ap

Periódico La Jornada

Martes 17 de septiembre de 2019, p. 7

Nueva York. Ric Ocasek, vocalista de The Cars cuya interpretación vocal socarrona y estilo desgarbado definieron una era del rock con éxitos como Just What I Needed, fue hallado muerto en su apartamento en Manhattan.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dijo que agentes que respondieron a un llamado al número de emergencias 911 encontraron sin vida a Ocasek, de 75 años, alrededor de las 16 horas del domingo. Señalaron que no había indicios de crimen y que el médico forense determinará la causa de la muerte.

El deceso del músico se produjo un año después de que The Cars fuera incorporado al Salón de la Fama del Rocanrol, y tras el anuncio de la modelo Paulina Porizkova en redes sociales de que ella y Ocasek se habían separado tras 28 años de matrimonio.