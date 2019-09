El choque que experimenta quien descubre un cuadro de Francis Bacon es lo menos que puede sucederle. ¿Cómo no sentirse conmocionado y quedar de mármol ante Sang sur le sol, Peinture, 1986 (Sangre en el suelo, pintura), así como, por otra parte, ante cada obrade este pintor, sea retrato o escena íntima? Cuando en la tela pintada se mira la representación de un cuerpo humano, se recuerda la imperiosa sentencia de André Breton: ‘‘la belleza será convulsiva o no será”, a tal punto la figura se convierte en la presa torcida por una dislocación, una tempestuosa tormenta que estraga el rostro y lo arroja fuera del campo real, aunque por enterorealista, en el espacio de una alucinación que impone su propia visión de los seres y las cosas. El retrato de un hombre visto por Bacon es una imagen trágica, da miedo, y esto bien parece ser la verdadera percepción personal del pintor, quien transmite la idea a quienes miran sus cuadros y aceptan el riesgo de compartir esta espantosa visión de la vida y, sobre todo, de la muerte, su complemento natural. Pensamiento que lleva a las orillas de la locura a quienes han tomado conciencia de su muerte. La vida humana no es precisamente un alegre paseo, es un destino. Y como tal, este destino atañe a la tragedia.

El Triptyque inspiré par l’Orestie d’Eschyle (1981) es una de las obras que ilustran claramente esta inclinaciónhacia lo trágico del pensamiento de Francis Bacon. Para ejecutar su cuadro, el pintor no teme retomar la tradición del tríptico, disposición que era utilizada en los cuadros religiosos de la Iglesia. El artista no se preocupa de los prejuicios. Sea cual sea el terreno, no sigue sino las órdenes de su propia inspiración. El galerista parisiense Claude Bernard, quien introdujo a Bacon en Francia, cuenta que compró un retrato pintado por el artista, al cual colgó de una de sus paredes. ‘‘Claude, no me gusta ese cuadro, hay que destruirlo”. Era un retrato de Suzy Solidor, cantante y modelo célebre en los años 40.

El pintor insistió tanto, y durante varios años, que Bernard aceptó y Bacon pasó al acto con unas tijeras. El galerista se consoló con la toma de una foto tras la cual está escrito: ‘‘Moi, Francis Bacon, détruis ce tableau”.

Otra vez, cuando su amigo Michel Leiris lo llevó a una corrida de toros, Bacon comentó: ‘‘la corrida, como el box, es un maravilloso aperitivo para el amor”.

Lo trágico de la pintura es más cruel cuando se tiñe de humor.

