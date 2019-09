Juan Ibarra

Raphael está a poco de cumplir 60 años de carrera musical. Tiene 76 y se encuentra mejor que nunca, así lo afirma y demuestra. El cantante español continúa haciendo planes. El año pasado lanzó RESinphónico, álbum que recopila parte de sus mayores éxitos y los mezcla con música orquestal y electrónica, lo que le ha permitido redefinir algunos de sus temas más célebres.

El próximo año, visitará América para presentar dicho material y de momento continúa su gira a lo largo y ancho de su país.

El cantante atribuye su buen estado a su amor por la música. “Mi pasión por el escenario y por mi carrera explica todo. Nací para esto; soy lo que quise ser y lo quiero mantener hasta el final de mis días, ¿cómo lo hago? No cuidándome, sino no descuidándome, en ningún sentido. Mi voz está perfecta, dentro de mi perfección; las ganas de hacer cosas nuevas, o no nuevas pero renovándolas; en cuanto a los discos, por supuesto ya estoy grabando, porque con RESinphónico no se acabó mi carrera, sigue”, explicó en videoconferencia.

Raphael aprovechó para recordar la época en que cayó muy enfermo del hígado, razón que llevó al cantante a una espera de trasplante que le salvara la vida. Yo no paro de dar gracias a la vida por esa oportunidad que me dio, para que la gente lo escuche, y así poder tener más donantes .