l pleno de la Cámara de Senadores aprobó con votos de Morena, PVEM, PT y PES –y en contra de PAN, PRI, MC y PRD–, un paquete de reformas para tipificar la defraudación fiscal como delito cometido por el crimen organizado, maximizarla al rango de amenaza a la seguridad nacional y aplicar prisión preventiva oficiosa a los evasores fiscales. El nuevo marco jurídico dispone sanciones de cinco a ocho años de cárcel para quien compre una factura falsa, y dar protección a personas que ayuden en la investigación (testigos protegidos). Sin embargo, el senador Ricardo Monreal descafeinó el esquema. Propuso que a quienes expidan facturas falsas hasta por 8 millones de pesos no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni serán tratados como delincuentes o culpables de crimen organizado, por lo tanto no irán a prisión. En ese grupo caben millares de evasores, es un agujero grande. Ya los litigantes, los amparos y los jueces se encrargarán de que ningun evasor, aunque el fraude sea mayor a 8 millones, pise la cárcel. La reforma quedó al gusto de algunos grupos empresariales y aun así la Coparmex lamentó su severidad.

El impuesto gigoló

Hice un comentario recientemente sobre una iniciativa presentada por el diputado Temístocles Villanueva, de Morena, para gravar el sexoservicio en la capital del país. En su cuenta de Twitter escribió esta precisión: Sé que el análisis del paquete fiscal nos puso a hablar de impuestos a todos. Mi iniciativa no crea un impuesto, lo que busca es reconocer el trabajo sexual como #TrabajoNoAsalariado y dotar de derechos, como lo es la identidad formal a través de una licencia. Incluso la iniciativa prohibiría que a las personas trabajadoras sexuales se les cobre cualquier tipo de pago por el uso del espacio público, incluidas las autoridades , escribió el diputado Villanueva. Con tal de que las licencias sean gratuitas, porque si tienen que comprarlas sería una forma de gravamen.

Ombudsman social

Asunto: Spei

Tengo un cliente que me hizo un Spei el 28 de agosto y hasta la fecha no se ve reflejado ni abonado en mi cuenta de Banco Inbursa. El banco de mi cliente es Santander. A él ya se lo descontaron desde esa fecha, incluso el BdeM ya da la transacción por ejecutada, pero yo no tengo el dinero en mi cuenta. ¿Qué procede o qué puedo hacer? Mi cliente ya solicitó aclaración en Santander, pero no nos dan respuesta.

Raciel Gómez Santana / Estado de México

R: Han estado fallando mucho las redes de los bancos recientemente. Vamos a insistir, no puedes perder ese dinero.

Panistas y priístas se transformaron en parte de la delincuencia organizada, delincuentes de cuello blanco que avalaban doble o triple facturación para lavar dinero y evadir impuestos.

