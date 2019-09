Rojas es un peleador con experiencia, ha dado sorpresas a peleadores muy difíciles , explica Román sobre la fragorosa pelea que le ganó hace unos días en Ciudad Juárez. Tiene demasiado colmillo, se lo ha dado su carrera , agrega; lo que debía cuidarme es de que no la sacara; es un peleador difícil, pero no lo dejé hacer lo que quería .

Miguel Román no quería sorpresas. Eligió controlar la presión para que Tomás Gusano Rojas, un veterano al borde del retiro, no le hiciera pasar una mala noche.

Aquella vez no pude pelear cómodo, porque estaba lesionado de una costilla , recuerda, no es pretexto, me ganó bien, pero yo no pude hacer mi mejor boxeo; en cambio, Berchelt me llevó adonde quería, hizo su pelea y le salió bien .

Después de esa derrota hay que volver a trabajar para escalar en las clasificaciones. Hoy Román se encuentra en el cuarto peldaño; el propósito es estar entre los tres mejores para poder estar dentro de la terna de posibles rivales al título. A mí no sólo me interesa el cinturón, sino también la revancha con Berchelt, esa es una espina clavada muy hondo .

Román se repone de la batalla ante Gusano Rojas, pero espera en días próximos definir los planes inmediatos. Entre ellos seguir firme rumbo a una nueva posibilidad de ir por un campeonato.

“No quiero pedir otra oportunidad por el título mundial, me la quiero ganar “, sentencia Román.