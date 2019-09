Karla Torrijos

De cara al próximo clásico ante el América, Miguel González Míchel, técnico de Pumas, aseguró que no le incomodan los comentarios del entrenador de las Águilas, Miguel Herrera, quien afirmó que su equipo es el más grande de México, y en tono de broma le respondió: Mi madre me dice que yo soy el más guapo también y a veces me lo creo .

Agregó que el Piojo tiene argumentos y suficiente currículum como para poder decir eso, pero yo quiero mucho a mi equipo, me gusta y creo en él, y seguro que (Miguel) Herrera también lo va a entender, eso es normal, estaría bueno que el entrenador le diera más bola al rival .

Por otro lado, el timonel auriazul rechazó que para su equipo sea una ventaja el gran número de lesionados que existe actualmente en el América y reconoció que a pesar de dicha circunstancia, el conjunto azulcrema será un rival complicado en el duelo de este sábado en el estadio Azteca.