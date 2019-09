Karla Torrijos y agencias

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. a11

Gerardo Martino, técnico de la selección nacional, advirtió que sin importar su jerarquía, todos los jugadores del Tri deben pelear por un lugar en el cuadro titular, pues nadie lo tiene asegurado.

“El que tengan una carrera muy exitosa no significa que tengan que dejar de competir. No me gusta que los jugadores crean que tienen un lugar ganado.

Nuestros futbolistas son competidores naturales, dudo que haya pasado por la cabeza de alguno dejar de luchar por un lugar. Más allá de la jerarquía, a todos los jugadores les toca venir y disputar un puesto en el equipo , aseveró el entrenador en alusión a los elementos que recientemente regresaron al Tri luego de rehusarse a participar en la pasada Copa Oro, así como en anteriores duelos amistosos, como Javier Chicharito Hernández, Héctor Herrera, Jesús Manuel Tecatito Corona, entre otros.

En conferencia de prensa realizada ayer en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, previa al partido amistoso de hoy frente a Estados Unidos, el timonel argentino también habló sobre las sorpresivas ausencias de José Juan Macías y Diego Lainez en la presente convocatoria, y explicó que por el momento era mejor dejarlos con el Tri Sub 22 para que continuaran preparándose rumbo a los próximos Juegos Olímpicos, aunque dejó entrever que los requerirá para los últimos duelos de este año.