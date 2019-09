El Estado y su política económica no tuvo la capacidad para generar crecimiento y empleo formal digno. La solución al problema se encontró en la migración: al margen de la política económica del Estado mexicano. Los migrantes, la mayoría indocumentados, no utilizaron el marco institucional creado por la política pública nacional: el modelo económico les falló al no generar crecimiento. Las remesas representan la fractura del tejido social nacional: familias que se fragmentan para encontrar empleo y remuneraciones que no existen en el país.

Hay otro elemento a citar: el problema de México no es la falta de oportunidades laborales; la informalidad resolvió lo que la política económica del Estado no ha logrado hacer. A raíz de la crisis de 1982, la informalidad se convirtió en una válvula de escape para los mexicanos que no encontraron empleo formal. No obstante, se trata de un callejón sin salida, una trampa de precariedad económica y social: la informalidad laboral, que hoy constituye 57 por ciento de la ocupación nacional, se encuentra fuera del marco institucional, no da prestaciones sociales ni cumple con las leyes y reglamentos. En algún punto se vincula con la ilegalidad y en casos extremos con el crimen organizado.

Los miles de millones de dólares que llegan a México como remesas deberían representar una señal clara del elevado costo social que se debe pagar cuando la economía mexicana no crece, o más aún cuando entra en crisis. El mensaje implícito es la elevada fragilidad que tiene México respecto a Estados Unidos, pues las remesas son un puente de presión política y macroeconómica, porque le dan vida a parte del consumo y la inversión diaria de las familias mexicanas en los municipios más pobres.

Y la deuda social, más la dependencia hacia Estados Unidos, se elevan cada año que México no crece por arriba de 4 por ciento.

