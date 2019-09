En los hechos, agregó, esta resolución del tribunal niega a todos los partidos políticos, no sólo a Morena, la competencia para juzgar los actos de sus legisladores que constituyan violaciones a sus documentos internos. Se afecta así un derecho fundamental de los partidos, que es el su determinación interna.

En su respuesta, el órgano jurisdiccional partidista de Morena indicó que el Tribunal Electoral no sólo no entró al fondo del asunto sino que se equivocó en el hecho a analizar, pues está claro que no intervino en ningún acto legislativo, sino en un procedimiento interno donde los senadores de Morena que lo realizaron para definir quién sería su candidato o candidata para presidir la Mesa Directiva.

Advirtió que con esta decisión, el TEPJF sienta un grave precedente, pues los legisladores podrían violar las normas y principios de sus partidos, sin que estos puedan actuar, pedirles cuentas e incluso sancionar estos actos; es decir, no podrían enjuiciar a sus legisladores en cuanto miembros del instituto.