asi diez años atrás, en junio de 2010, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó a las víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y protegió (léase garantizó impunidad) a los responsables de esa tragedia, incluidos los familiares de la pareja Calderón-Zavala.

Desde el momento mismo del incendio en la ABC (5 de junio de 2009) Felipe Calderón y su gobierno procedieron en el mismo sentido que, un año después, la mayoría de los ministros de la SCJN. Para ello usó todo el aparato, con Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación a la cabeza, quien en reiteradas veces se reunió con los ministros para convencerlos de descalificar y echar abajo el proyecto condenatorio de Arturo Zaldívar, el cual se orientaba a la culpabilidad de los funcionarios y los citados familiares.

Así, de la mano, el gobierno calderonista y el máximo tribunal de la República garantizaron impunidad a los culpables y condenaron a los niños fallecidos y heridos, así como a sus padres.De hecho, el 15 de junio de 2010, “el pleno de la SCJN determinó –ocho votos contra tres– que no fincará responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación grave de garantías individuales en el caso de la guardería ABC y se limitará a señalar a quienes resulten implicados en esos hechos” ( La Jornada, Jesús Aranda).

¿Quiénes votaron en contra de las víctimas? Los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia (entonces presidente de la SCJN), Sergio Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar y Sergio Valls. A favor de las víctimas: Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero (hoy secretaria de Gobernación) y Arturo Zaldívar (actual titular de la SCJN).