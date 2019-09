H

a habido centenares, millares de manifestaciones en la UNAM, pero ninguna tan rara como la de ayer. Un grupo de estudiantes que llegó hasta la torre de Rectoría para hacer una protesta pacífica por una agresión de porros ocurrida hace un año, de repente fue infiltrada por encapuchados y se convirtió en un ataque porril contra la misma Rectoría. Como antecedente, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco habían realizado un paro de labores ayer en recuerdo del ataque de hace un año. El 3 de septiembre de 2018 estudiantes del CCH Azcapotzalco, con el apoyo de alumnos de los planteles Sur, Vallejo, Oriente y Naucalpan, y de jóvenes de las Preparatorias 5, 6 y 8, realizaron una manifestación en Ciudad Universitaria en demanda de mejores condiciones de educación y seguridad y denunciar presunto hostigamiento de profesores y directivos. Un grupo porril los atacó con navajas, palos, piedras y bombas molotov. El saldo fue de 14 lesionados. La situación es confusa. Rectoría emitió ayer mismo un comunicado con signos de alarma: La UNAM condena los hechos violentos provocados en la torre de Rectoría por un grupo de personas encapuchadas.Los hechos obedecen a una burda provocación montada en contra de la Universidad Nacional y al mismo tiempo pretenden desvirtuar el legítimo derecho de la manifestación pacífica. Esta casa de estudios condena la violencia ejercida por estos grupos vandálicos que buscan generar la falsa idea de un inexistente ambiente de desestabilización, lo que no corresponde a la realidad de esta casa de estudios. La UNAM ha levantado las actas contra quienes resulten responsables . No pueden desligarse estos sucesos con la ultraderecha. Está organizando a estudiantes de universidades privadas con fines no claros. Estará moralmente derrotada, pero no maniatada.

La IP contra la corrupción