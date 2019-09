▲ Margaret Atwood (Ottawa, 1939) figura entre los finalistas del Premio Booker a la mejor ficción en lengua inglesa que será fallado en octubre, reporta Afp. La autora canadiense compite con The Testaments, secuela de The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada), convertida en exitosa serie de televisión en 2017. En 2000 obtuvo ese galardón por su obra The Blind Assassin (El asesino ciego). En la imagen, Atwood en 2018, en Los Ángeles. Foto Afp