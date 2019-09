“E

l 5 de junio de 2009, en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, murieron 49 niños y niñas, a causa de la negligencia inexcusable de las autoridades que estaban encargadas de cuidarlos”, escribió el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. Agregó: Esta tragedia no fue un mero accidente; fue una injusticia y una grave violación de derechos humanos, que pudo haberse evitado si el Estado hubiera cumplido con su deber básico de salvaguardar la vida y la integridad de las personas y de velar por el interés superior de los niños que estaban bajo su cuidado . La Suprema Corte tenía en aquellos días la facultad de investigar este tipo de violaciones. Le tocó al ministro Zaldívar elaborar el proyecto. Sin embargo, no fue aprobado. Ni un funcionario de alto nivel fue señalado como responsable, no hubo ninguna renuncia, ninguna condena moral. Lejos de ello, se le quitó a la Corte la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos , escribió el ministro. ¿Quiénes eran los funcionarios de alto nivel? Habría que empezar por Felipe Calderón, todavía panista; el ex gobernador priísta de Sonora, Eduardo Bours, y el director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, panista ya fallecido. Pero también influyentes: los familiares de Margarita Zavala. Consiguieron desviar el curso de las investigaciones. Ayer, en Hermosillo, el presidente López Obrador dio instrucciones a Zoé Robledo, director actual del IMSS, de ampliar la denuncia ante la FGR presentada el 22 de agosto. También ordenó que el instituto auxilie económicamente a los superviviente en forma vitalicia.

Los secretos de Cuau

Sugerentes las declaraciones que la prensa morelense atribuye al gobernador Cuauhtémoc Blanco, tras el asesinato de cinco jóvenes en la terminal de camiones Estrella de Oro en Cuernavaca: “Hay pruebas donde la administración pasada estuvo con alguna fuerza de la delincuencia organizada y esto es lo que ha estado generando la violencia (…) hay muchos (personajes públicos) que no te puedo mencionar por seguridad. Hay muchos, muchos, llámense policías estatales, policías municipales, jueces, fiscales pero no te puedo decir sus nombres”.

–¿Ya están denunciados?

–Nada más te digo que no puedo dar los nombres, pero –te digo– no me voy a quedar callado.