Creamos un nuevo equipo de velocistas y me siento confiada de pensar en una nueva etapa. Él será mi asesor, mi guía, y apuesto ciento por ciento por Brett , indicó la nadadora a su arribo a la Ciudad de México procedente de Monterrey, donde realizó la rehabilitación del hombro izquierdo que le fue operado.

Sin tener un programa de competencias por el momento, Ibáñez radicará en la capital del país y entrenará en el CNAR para que, cuando esté lista, cumpla con las marcas olímpicas que la conduzcan a Tokio en 50 metros estilo libre, con registro de 24.75, y en 100, 54.77.

Mi camino hacia Tokio es entrenar , sostiene la nadadora, quien sueña con hacer algo bueno en la justa japonesa.