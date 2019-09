Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2019, p. 32

León, Gto., Las policías de los ayuntamientos panistas de León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y Silao son las corporaciones que más denuncias penales y quejas enfrentan en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) por delitos que van desde lesiones hasta homicidio y desaparición forzada.

De 2015 al 28 de julio de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) integró 845 carpetas de investigación contra agentes municipales y la PDHG inició mil 290 expedientes de queja, de acuerdo con las unidades de transparencia de dichas dependencias.

Del total de las carpetas, sólo en 91 se ha ejercitado acción penal; es decir, la FGE llevó al inculpado ante un juez, pero se desconoce en cuántos casos se emitieron sentencias condenatorias, porque ese dato no fue entregado por la fiscalía ni por el Poder Judicial de Guanajuato.

Las investigaciones contra policías han sido por lesiones, homicidio, abuso de autoridad, abuso de confianza, allanamiento, amenazas, daños, despojo, desaparición forzada, ejercicio arbitrario del propio derecho, falsedad ante autoridad, falsificación, fraude, tortura, robo, proporcionar información a criminales y evasión de detenidos, entre otros, acotó la FGE en respuesta a la solicitud de información 02008219.

En 2015 la FGE recibió 171 querellas contra efectivos municipales; en 2016, 159; en 2017, 168; en 2018, 201, y de enero al 28 de julio de 2019 suman 146.

La lista de denuncias es encabezada por la policía de Irapuato, con 199; le siguen Guanajuato, con 136; Celaya, 85; León, 56; San Miguel de Allende, 39; Cortazar, 29; Silao y San Felipe, 28 en cada caso; Salamanca, 18, y Dolores Hidalgo, 17.