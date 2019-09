El trabajo de algunas instituciones gubernamentales locales y organizaciones de la sociedad civil y feministas para impulsar un marco normativo y políticas públicas con perspectiva de género para el acceso a la justicia aún no se refleja en la cotidianidad.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitó al Gobierno de la Ciudad de México emitir la alerta de violencia de género, a fin de que no se encubran falencias y omisiones en las investigaciones de muertes de mujeres que en la mayoría de casos son tipificadas como homicidios, no como feminicidios.

En la mayoría de ellos fueron asesinadas por disparo de arma de fuego y con métodos que implican el uso excesivo de la fuerza física, como asfixia o golpes, o fueron degolladas o apuñaladas. En más de 60 por ciento los victimarios están prófugos.

María de la Luz Estrada comentó que de los pocos aprehendidos, menos de uno por ciento está sentenciado por la falta de debida diligencia en las investigaciones, que se convierte en un mecanismo de impunidad y permisividad; mal manejo del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia.

Además, no existen análisis de contexto sobre los casos de feminicidio, no son garantizados los derechos de las víctimas y hay una falta de prevención de este delito relacionado con los casos de violencia familiar que no son atendidos de manera adecuada, señaló.