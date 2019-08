Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2019, p. 10

A pesar de que Morena argumentó que no pudo devolver parte de sus prerrogativas en este año por no encontrar las vías legales, el presidente de la comisión temporal de presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif, sostuvo que desde 2017 se establecieron dichas vías y sólo se requiere dar aviso cada mes de que no desean recibir parte de los recursos.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los partidos políticos devolver la mitad del dinero que reciben, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, ha señalado en distintas ocasiones que el partido que dirige no encontró las vías legales para hacerlo.

Morena es el único partido que se comprometió a devolver hasta 75 por ciento de prerrogativas. Ya hablé con Hacienda y con el INE, estamos viendo toda la mecánica, cómo se va a hacer. Aún no hay fechas, pero ya estamos muy avanzados, es un hecho , señaló Polevnsky la semana pasada en redes sociales.

Al ser entrevistado, el consejero electoral explicó que legalmente no es posible que los partidos políticos devuelvan recursos, pero sí que renuncien a sus prerrogativas de manera anticipada.

Detalló que este mecanismo está vigente desde los sismos de 2017, cuanto varios rechazaron parte de sus recursos para que se destinarán a los damnificados.