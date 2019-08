Worden y McClain están inmersas en un proceso de separación y custodia por su hijo de seis años desde hace casi un año. Por eso la primera se extrañó cuando comprobó que la segunda sabía de sus movimientos bancarios. Tras preguntar, su banco le respondió que había accesos con su usuario desde ordenadores de la agencia espacial estadunidense, la NASA, informa The New York Times.

Nueva York. Anne McClain, astronauta estadunidense, es investigada por acceder a una cuenta bancaria de su ex pareja, la también militar Summer Worden, durante su estancia en la Estación Espacial Internacional (EEI) en el que sería el primer delito perpetrado en el espacio.

Fue entonces cuando Worden presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Comercio y su familia otra ante la Oficina de Inspección General de la NASA en la que acusan a McClain de robo de identidad y acceso inapropiado a los registros financieros privados.

La Oficina de Inspección General de la NASA se ha puesto en contacto con ambas.

El sábado, tras la publicación el viernes de la noticia en The New York Times, McClain ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que asegura que no ha hecho nada ilegal y que tenía permiso para acceder a esa cuenta.