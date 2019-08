Afp

Periódico La Jornada

Domingo 25 de agosto de 2019

Dresde. Unas 35 mil personas protestaron ayer contra el racismo en Dresde, en Sajonia, bastión de la extrema derecha germana, una semana antes de que se celebren las elecciones regionales en esta ciudad de Alemania.

Detrás de una gran pancarta en la que se pedía Solidaridad en lugar de rechazo, por una sociedad abierta y libre , sindicalistas, artistas, miembros de ONG y responsables políticos participaron en la protesta convocada por el colectivo #Unteilbar (indivisible).

El racismo no es una alternativa o No hay lugar para los nazis , se afirmaba en algunas de las pancartas presentes en la manifestación, a la que asistieron, según los organizadores, 35 mil personas, una participación superior a las 10 mil previstas inicialmente. La policía alemana anunció que no daría cifras.

El contexto político en Dresde resulta tenso, una semana antes de que se celebren los comicios regionales del primero de septiembre en los que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD)podría obtener un gran respaldo electoral en Sajonia y en la región vecina de Brandenburgo.