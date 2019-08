De la corresponsalía

Periódico La Jornada

Domingo 25 de agosto de 2019, p. 24

Monterrey, NL., A ocho años del atentado contra el Casino Royale, en Monterrey, los familiares de 52 fallecidos en el incendio provocado por integrantes del grupo delictivo de Los Zetas, aseguraron que continúan siendo revictimizados y ellos no han recibido justicia.

Samara Pérez, vocera de los deudos, sobreviviente de los atentados y madre de Brad Xavier, quien tenía 18 años cuando pereció en el sitio, informó que en los medios se enteran de los avances en las investigaciones. Por ejemplo, el 16 de agosto se emitieron tres órdenes de arresto contra participantes en la matanza, ahora reclusos en un penal de Guanajuato. Es lo que más reciente que sabemos .

Explicó que la semana pasada el juez primero penal de Nuevo León, con sede en la capital de Nuevo León, resolvió someter a proceso penal a tres implicados en el ataque: el ex luchador José Alberto Loera Rodríguez, El Voltaje; el ex policía estatal Miguel Ángel Barraza Escamilla, y el ex uniformado de Saltillo, Roberto Carlos López Castro, alias Comandante Toruño.