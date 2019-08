De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 25 de agosto de 2019, p. a10

Tres iluminados espacios alojan las 10 piezas de la colección Éter de Eduardo Alcobé; las salas se recorren entre cuadros de gran formato donde, por medio de las imágenes creadas por su pincel, el pintor veracruzano induce a los visitantes a vivir la sensación que provoca observar mi trabajo ; hace referencia a sentir el efecto de adentrarse a sus trazos y pinceladas, las cuales aprehenden atmósferas y figuras humanas en diversos continentes oníricos.

“Esta exposición es muy concreta, porque uno lo académico con lo abstracto. Me refiero a los materiales usados y a los ambientes dentro de mis personajes. La figura humana es totalmente protagonista en esta exposición, y creo que va a ser así de ahora en adelante. Pero, para mí, también es muy importante su entorno y por eso, precisamente, la exposición se llama Éter. Me avoco a ese término porque el ambiente es el que determina a la pieza; me importa más su ambiente que el propio personaje.”

