Otro elemento que consideró El Warpig para el concepto de Sálvame Radio fue: “Le estoy apostando a la magia de la radio, porque todos podemos poner un iPod en aleatorio y sale la música que quieres escuchar, pero no pasa nada. Se agradece la magia de un locutor que presente una rola por un motivo personal, porque a mí me pasaba cuando escuchaba a los locutores de Radio Éxitos o Radio Capital o La Pantera... había una historia de por qué tocan una rola. Esa magia se ha perdido, hay muchos locutores sin personalidad; así como se maquila música, también se están maquilando personalidades y eso no me gusta. Sálvame Radio surge de eso porque si hay algo que no me satisface yo lo hago; no escuchaba la música que me gustaba y formé mis propios grupos. No me gustaba lo que decían las revistas, entonces hice un fanzine y ahora no me gusta lo que está pasando en la radio, entonces hago mi propia estación de radio”.

En la nueva aventura de Sálvame Radio, El Warpig formó un equipo de manera arbitraria. Explica: No se escogió al de mejor voz, ni a la más guapa, sino a personas a las que les he aprendido muchas cosas como Uili Damage, Fernando Benítez, Romina Pons, Toni François... porque son personas muy completas, quizá no sean locutores profesionales, pero tienen un conocimiento musical bien amplio y aparte tienen muchas cosas que decir .

En entrevista, puntualiza: “Sálvame Radio surge como estación de 24 horas de música y radio, porque no hay radio de rock; hay proyectos que se anuncian como música ‘de todo’. No, Sálvame Radio no es ‘música de todo’, esto es rock. Yo crecí mamando rock y ya estoy muy viejo para no saber qué es lo que me gusta. Ahora voy a apoyar desde este lado a las bandas, artistas visuales y plásticos, a todos los que quieran acercarse a nosotros y contribuir, pues todo está ligado: el diseño con la música, la literatura, el video, el cine y con estas nuevas tecnologías. Creo que haremos una buena simbiosis con toda la gente que está interesada, que tiene espacios al aire, que hace música, que escribe o que tiene algo que decir”.

El también baterista de Lost Acapulco agregó: No puedo dejar de lado los comentarios de la audiencia; me han dicho que les gusta la música que pongo porque no la conocían y estamos hablando de bandas básicas para mí, como Killing Joke. Hay dos generaciones que no lo conocen y cuando lo pones lo agradecen. Hay también algo bien chido porque está bien que te digan que conocieron a cierto grupo, pero a lo mejor yo lo conocí por otros amigos que no tienen un espacio para darlos a conocer, por eso invité a todos los que me acompañan .

Para El Warpig la ecuación es muy sencilla: “En esta ciudad monstruo estoy apostando a los 10 mil radioescuchas que les gusta el rock, no a los 10 millones que escuchan regaeton. Por eso el primer pensamiento que me cruzó cuando decidí hacer Sálvame Radio fue que en la estación donde estaba trabajando no le vi rumbo ni me sentía en un espacio donde todos tengan un objetivo común. Aquí todos tenemos bien puesta la camiseta; por ejemplo, Carlos Andrade se está todo el día y no le pagamos horas extras, sino que él cree en el proyecto; eso no pasaba desde que estaba en Radiactivo”.

Para escuchar la programación, los horarios y programas de Sálvame Radio ingrese a www.salvameradio.com