En la historia de ese espectáculo también quedó consignado lo dicho por Tim Pope: “Fui a los ensayos, a un estudio muy pequeño, un día antes del concierto… Sabía que a medida que se desarrollaba el set establecido, la única forma de mostrarle al público el The Cure real era capturando no sólo sus épicas imágenes sobre el escenario, sino también mostrando el lado cercano e íntimo haciendo música juntos.”

Entonces, The Cure ofreció un recorrido musical de cuatro décadas y 29 canciones representativas de la banda como Just Like Heaven, Lovesong, High, The End of The World, Fascination Street, Close To Me o Boys don’t Cry.

El líder y vocalista de la legendaria banda The Cure expresó lo anterior ante 65 mil fanáticos que acudieron al concierto de aniversario por 40 años de trayectoria, que el quinteto británico ofreció el año pasado, el cual quedó filmado en Anniversary: 1978-2018, Live in Hyde Park, London.

Día fabuloso

Asimismo, en Anniversary: 1978-2018 quedaron inmortalizados los gestos, las tomas de los movimientos (el particular baile), la ejecución de la guitarra y la particular interpretación de Smith, quien se percibe relajado y gustoso de hacer música, igual que sus colegas, que hicieron vibrar con pasión los teclados, el bajo y la batería.

Esto fue perfecto para celebrar 40 años de la banda , dijo entonces Smith. Fue un día fabuloso que ninguno de nosotros olvidará jamás. En el largometraje, entre comentarios alegres sobre su edad, la permanencia de la banda y el agradecimiento a quienes acudieron al festejo, el vocalista interpretó temas reversionados y se escucharon desde un inicio Plainsong, Pictures of You, The Walk, In between Days, a las que siguieron A Forest, Disintegration, Lullaby, Caterpillar para terminar la euforia con KAA.

The Cure tiene una primera película CURÆTION-25: From There To Here|From Here To There, grabada la última noche del Meltdown Festival, en el Royal Hall de Londres en junio de 2018, donde Smith, Gallup, Cooper, O’Donnell y Reeves Gabrels tocaron una canción de cada uno de sus 13 discos de estudio, en orden cronológico, mostrando la evolución de la música de The Cure sobre el escenario.

El 18 de octubre Eagle Vision lanzará 40 LIVE- CURÆTION-25 + Anniversary: 1978-2018, Live in Hyde Park, London, ambos concierto estarán disponibles en edición de lujo, limitada y en formato digital. Antes, el 8 de octubre, The Cure, recientemente inscrito al Salón de la Fama del Rock and Roll, hará vibrar el Foro Sol, a seis años de su pasada visita al país.