Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 25 de agosto de 2019, p. 4

El tema de la guerrilla es clave para transformar la historia de México y, dada la difusión de los archivos policiacos, había que plantear la versión contraria a los torturadores , dice el autor del texto Fritz Glockner, a propósito de su libro Los años heridos: la historia de la guerrilla en México 1968-1985.

El autor explica a La Jornada que “así como hay torturadores –Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios– hay mucho torturador de la historia o intelectuales cuya labor se centra en desvirtuar, sobre todo en este tema en que juegas con las fuentes encriptadas del Estado mexicano, que niegan la guerra de baja intensidad”, así como la “clandestinidad encriptada de los ex guerrilleros que sostienen: ‘¿cómo te voy a contar que asalté un banco, que disparé a un policía?’.

Muchas personas se ha ido con la finta de que los archivos de seguridad abiertos en 2002 son la neta del planeta. Siempre he dicho que hay que saber qué preguntas haces a esos documentos, porque son policiacos, no son históricos. La Dirección Federal de Seguridad no hacía historia. Eran datos para romperte la madre , dice Glockner (Puebla, 1961).

El texto publicado por la editorial Planeta se originó en ver que, ¿todos los que están en Lecumberri acompañando a mi papá son fantasmas? ¿Por qué nadie sabe de su existencia? y ¿cómo reflejamos esta existencia al cabrón que está tomando un café en el parque, el intelectual o académico que está dando clases o el chavo que está recibiendo el conocimiento histórico de este país?

Relata que decidió rescatar de los sótanos del Estado mexicano la censura. Uno de los pilares de la guerra de baja intensidad es controlar la memoria. Y la memoria nos pertenece a todos. Los calendarios de los años tienen que ser nuestros, no del poder .

El también historiador echa mano de la literatura como una forma de resarcir la tragedia en la que, reconoce, “me ganó Salvador Castañeda con ¿Por qué no lo dijiste todo? y en los años 70 un par de novelas que nadie pelaba. Carlos Montemayor irrumpe con Guerra en el paraíso. Yo logré publicar Veinte de cobre”.

Los años heridos narra multiplicidad de personajes, sus decisiones y formación, la disciplina y las esperanzas de hombres y mujeres; el entorno injusto al que respondieron; aborda también las actividades que realizaron contra el poder y las fuerzas del orden. Explora los grupos originados en la República y la respuesta del gobierno a sus cuestionamientos.