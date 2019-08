David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 25

Nueva York. La mareadora tormenta de insultos, ataques, mentiras y contradicciones que marcan cada día el régimen de Donald Trump está llegando a niveles, otra vez, en que analistas y observadores se preocupan por la salud mental del presidente, y a la vez se asombran por el grado de crueldad en las políticas impulsadas por este gobierno.

En el transcurso de esta semana, el presidente ha provocado una crisis diplomática con otro país aliado, ha hecho declaraciones antisemitas al atacar a opositores a quienes acusó de antisemitas, vio hacia el cielo y proclamó: soy el elegido , y citó un mensaje de un ultraderechista que afirmaba que era algo así como el Mesías.

Y, como suele hacer, el presidente se contradijo en varios temas, como cuando admite que su gobierno busca promover medidas de estímulo económico, al mismo tiempo que proclama que bajo su mando la economía nunca ha estado mejor en la historia del país, y por otro lado afirma que está interesado en medidas para controlar las armas, para anunciar lo contrario poco después, entre otros ejemplos.

Mientras comentaba sobre su guerra comercial contra China entre periodistas el pasado miércoles, Trump insistió en que sólo estaba haciendo lo que presidentes anteriores deberían haber hecho, y afirmó: alguien tenía que hacerlo y viendo hacia el cielo, concluyó –se supone que bromeando–: yo soy el elegido .

Poco antes, el presidente ya había citado en un tuit a un ultraderechista y promotor de teorías de conspiración que afirmaba que los israelíes piensan que él es la segunda llegada de Dios (los judíos no comparten ese concepto teológico), y como si fuera el rey de Israel .

Por cierto, el que Trump haya citado esto en un tuit, nutrió la especulación de que el presidente no sólo se cree lo que dice de sí mismo (el mejor, el más grande, el más presidencial de todos los presidentes), sino incluso que es algún enviado de Dios.

De hecho, algunos sectores cristianos ultraconservadores expresan que Trump, aunque tal vez no es Dios, sí fue divinamente elegido para rescatar a Estados Unidos, y que oponerse a él sería igual que repudiar a Dios.

Mientras, en asuntos más terrenales, luego de provocar una crisis diplomática con otro país aliado esta semana, en esta ocasión Dinamarca, porque se sintió ofendido por la respuesta negativa de ese gobierno para abordar una posible adquisición de Groenlandia –noción que él solito se inventó y que casi todos pensaban al inicio que era una broma–, resulta que la idea no fue algo nuevo. Un ex alto funcionario de la Casa Blanca reveló al New York Times que Trump había dizque bromeado en 2018 sobre canjear Puerto Rico –al cual ha despreciado abiertamente– por Groenlandia.

La idea fue bien recibida ahora por algunos puertorriqueños, quienes medio bromearon que sería maravilloso deshacerse de su relación subordinada de Estados Unidos, y algunos hasta se bautizaron como vikingos caribeños .

Crueldad