Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 9

Con la idea de llevar su música tan lejos como pudieran, la banda argentina Surfistas del Sistema salió de su país en 2016. La gira de su segundo disco, Modo despegar, pretendía abarcar casi una decena de países de Latinoamérica. Dicho viaje fue posible gracias a sus seguidores, que financiaron parte del mismo a través de un fondeo colectivo. A partir de ese momento, los integrantes de la agrupación originaria de Buenos Aires supieron que era posible dedicarse a la música.

“Nos tocaron situaciones bastante de mierda durante esa gira, pero cada que llegábamos a un show y veíamos las reacciones del público, que nos esperaba ansioso por cantar con nosotros 10 canciones, era una locura”, detalló Rama Vázquez, bajista de la banda.

Sin embargo, para Surfistas del Sistema el éxito no es lo más importante. El vocalista Francisco Frione, o Fran, contó a La Jornada que para él trascender ha dejado de ser importante. “En realidad no tiene ningún sentido, si no disfrutas de tu día a día no tiene ningún sentido.

Hoy día me pasa que sí tengo ganas de darle de comer a mi hijo con la música, porque es lo que me gusta, y si no, haré otra cosa. Y la música en realidad es un vínculo entre la música y uno, no es que vaya gente a aplaudirte y decirte que eres un genio. La música también es sentarse en tu casa y disfrutar, porque también hay gente que ya no tiene vínculo, porque está tan obsesionada con el éxito , agregó Fran.

Las bondades del streaming

La música de la agrupación combina sonidos diversos, que van del pop al rock y la electrónica, pasando por estilos de distintas latitudes y géneros. El bajista, Rama, opina que la posibilidad que tenemos ahora de escuchar música, a través de un servicio de streaming, sin tener que adquirir un disco completo de un sólo género es lo que ha generado que cada vez más personas diversifiquen y amplíen su consumo.