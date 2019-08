Como grupo universitario, exigimos que se respete el derecho del pueblo de Chilón a su libre determinación y que no se use la violencia de Estado para impedir el ejercicio de esta garantía fundamental, tal como quedó demostrado en días recientes con la agresión perpetrada en contra de los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que realizaban los estudios necesarios para llevar adelante el proyecto de gobierno comunitario.

No nos equivoquemos, porque este tipo de disculpas pueden establecer un peligroso precedente para la sana convivencia.

La protesta es válida, pero por mucho que los grupos que protesten hayan sido víctimas de décadas de abuso, no hay argumentos para justificar los delitos ni el quebranto del estado de derecho.

Luego de revisar las reacciones en todos los medios en torno a las protestas femeninas de la semana pasada, veo con temor cómo hacen todo tipo de malabares lingüísticos e ideológicos para no condenar lo que todos atestiguamos: que una protesta legítima derivó en violencia descontrolada y en los más abyectos actos de vandalismo que hemos visto en años.

Segundo, que el banco no se hace responsable de cuidar nuestros fondos, finalidad original de la banca. Que sirva de advertencia a todos los profesores de la UNAM nivel C, miembros del SNI, porque aparentemente somos blanco de un grupo de hackers, a vista y paciencia del banco.

Esto indica dos cosas: primero, que los sistemas de seguridad interna de BBVA no está operando. Alguien puede obtener nuestros códigos de seguridad y entrar a nuestras cuentas sin que se activen las alarmas.

El banco no reconoce las numerosas instancias de hackeo de cuentas del que ha sido sujeto y nos culpa de nuestra desgracia. Esta postura tomada inicialmente en las agencias mismas en el momento de la denuncia inicial, luego ha sido ratificada en las dos opiniones legales siguientes y en la reunión en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

La Subdirección General de Administración, a cargo de Pedro Fuentes Burgos, ha emprendido una serie de despidos que no tienen que ver con la austeridad del actual gobierno, ya que las plazas que quedan vacantes son cubiertas con gente sin experiencia. Al personal de confianza no se nos han cubierto en forma puntual las prestaciones que por años se nos han otorgado. Un ejemplo de la mala administración es que por meses los museos no contaban con extintores llenos, lo que representaba un riesgo enorme para los asistentes, y también por meses fueron suspendidos los servicios de fumigación.

El caso más representativo se da en la Dirección de Programación y Presupuesto, donde debido a la deficiente organización se ha frenado operatividad de la dependencia.

Sin más por el momento, agradecemos el apoyo para que se ponga fin a los ceses injustificados en el instituto.

Atentamente, trabajadores del Inbal

Advierte del peligro en los fondos de retiro

Como si fuese uno de los debates frenéticos entre la predicción y la profecía, como nunca en las últimas tres décadas la narrativa del destino último de los fondos de retiro de los trabajadores y sus pensiones, ¿acaso se han posicionado como el paradigma y tabú de la confronta de clases?

Lo último es que peligran 48 por ciento de los 64.2 millones de cuentas de las Afores porque están inactivas; es decir, sin cotizar tres meses. Eso de inactivas depende de la medida del cristal.

Desde el atraco neoliberal con la ley del IMSS 1997, la rapiña de la banca ha ganado miles de millones de pesos por el cobro de comisiones con el manejo discrecional, mientras los trabajadores que han cotizado no pueden acceder a sus recursos porque no se produce en los sectores reales de la economía. Así, el desempleo y la miseria son una bomba de tiempo que hay que desactivar, ¡ya!

Al devolvernos nuestros recursos, con la promesa de invertirlos en el mercado productivo con rendimiento infinitamente mayor a los intereses bancarios, se dinamiza el mercado laboral, con cotización universal, autofinanciamiento macroeconómico del mercado parasitario al real y riqueza. Tan elemental. La reforma aquí es el núcleo de todos los sectores económicos. Urge el real y verdadero pacto de Estado-gobierno de AMLO con la sociedad.

Ismael Cano Moreno. Congreso social hacia un nuevo constituyente

Hartazgo social contra élite del Poder Judicial

Las manifestaciones ciudadanas contra los injustificables privilegios de los miembros de la Suprema Corta de Injusticia expresan el hartazgo ante este sistema, cuyos integrantes cobran salarios de más de 600 mil pesos mensuales que no corresponden con su desempeño profesional. Esa jerarquía falazmente justifica la excarcelación y liberación de los grandes delincuentes de cuello blanco, narcos u otros criminales, a cambio de gratificaciones millonarias.

Quienes hemos sido víctimas de atroces injusticias de ese sistema hemos constatado que las cárceles del país están llenas de ciudadanos inocentes, mayoritariamente jóvenes (90 por ciento) y en provincia, pobres e indígenas.

La clave de este mundo al revés consiste en que el aparato de injusticia institucionalizada necesita justificar su existencia como casta parasitaria mediante esos miles de ciudadanos encarcelados sin apego a derecho. Amasan enormes fortunas mediante la corrupción y dinero de la élite y el encarcelamiento de las clases populares.

José Félix Hoyo Arana

El PRI no mira sus errores, señala

En la inauguración de los trabajos de la tercera reunión plenaria del grupo parlamentario tricolor, el nuevo dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, estuvo acompañado de Claudia Ruiz, Miguel Ángel Osorio y René Juárez, entre otros. Nueva dirigencia, mismos rostros que le han costado a su partido la lamentable situación de extinción en la que se encuentra; sin embargo, no cesan las declaraciones al desempeño del actual gobierno federal.

Habría que recordarle al presidente nacional priísta que esos discursos de promesas y de una postura crítica hacia el gobierno de AMLO, no son nuevos y en voz de cualquier integrante de su partido político suenan más que falsos. Tuvieron más de 70 años y nunca hicieron lo que en sus declaraciones pregonan, de otra forma, no hubieran perdido el poder de manera tan estrepitosa y vergonzosa.

Fernando Quiroz Nácar

Invitaciones

Mesa de análisis financiero

El Centro de Análisis de Coyuntura Económica Política y Social (Caceps) invita al público en general a la mesa de análisis Inestabilidad financiera internacional con volatilidad de los mercados nacionales, con la participación de la doctora Noemí Levy (FE UNAM), el doctor Óscar Ugarteche (IIEc UNAM) y del doctor Gregorio Vidal (UAM). Modera la doctora Sandra Martínez. La cita es hoy a las 12 horas en el aula magna Jesús Silva Herzog, primer piso del edificio B de la Facultad de Economía. Informes en [email protected] con la doctora Patricia Pozos Rivera

El seminario de estudios chicanos aborda la protesta y la violencia

Sesión del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH), hoy a las 17 horas. Tema: Protesta y violencia. Las luchas sociales de las mujeres mexicanas.

Expone el maestro Francisco Javier Guerrero. Casa Iturriaga, avenida Miguel Ángel de Quevedo 690-C (frente al Centro Cultural Veracruzano), en Coyoacán, Ciudad de México. Francisco Javier Guerrero Mendoza