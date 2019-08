▲ Con una Fanfarria del compositor alemán Richard Strauss y la Sinfonía Alpina de ese mismo autor, además de la poesía sonora del japonés Toru Takemitsu: From me flows what you call time, con el Ensamble Tambuco en la parte solista, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) celebra su aniversario 90 este fin de semana en su sala sede, Tlaqná (en la imagen), en la capital veracruzana. Foto cortesía de la OSX