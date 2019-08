Alonso es su ex compañero de selección y comisionado general de la liga y la liga no es mía, somos 18 dueños equitativos que deciden , asentó el dirigente, y lamentó que durante la estancia de Ayón en México nunca hubo un acercamiento personal, sólo por mensajes telefónicos, un par de cancelaciones de reuniones personales y principalmente que el jugador nunca estableció ninguna solicitud formal.

No tenemos ningún problema ni diferencia con él. Ninguna situación contraria hacia él. En ningún momento me voy a pelear con él. Inverosímil que diga que lo bloqueamos , dijo Ganem en conferencia de prensa, aludido junto con Alonso Izaguirre –éste, comisionado de la LNBP–, a quienes Ayón, antes de tomar el vuelo a Rusia para reportarse con su nuevo equipo, el sábado pasado, señaló de haberlo bloqueado para dirigir a Aguacateros de Michoacán.

Durante la visita del jugador a México, una promotoría de Ayón estuvo trabajando en el armado de los Aguacateros, por lo que el jugador le pidió a Ganem que pararan lo de la adquisición de la franquicia. Sin embargo, la administración del equipo michoacano cambió, por lo que el proyecto del nayarita ya no tendrá futuro, lo que causó su indignación.

Ganem consideró que Ayón fue malinformado. Hay gente que estaba acostumbrada a la liga de antes, a los manejos de antes y cuando ven a un dirigente que habla de frente, oponen cierta resistencia , dijo, y finalmente invitó al campeón europeo al diálogo.