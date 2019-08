Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de agosto de 2019, p. a10

Miguel González, Míchel, técnico de los Pumas, se mostró contento con la marcha del equipo en el torneo Apertura 2019, hasta ahora, junto con Querétaro, una de las mejores defensas con apenas dos goles recibidos en cinco fechas. Sería maravilloso que fuéramos la mejor defensiva, ojalá pudiésemos mantener la puerta en cero en el 50 por ciento de los partidos , señaló.

Luego del entrenamiento realizado ayer en las instalaciones de Cantera, el timonel ibérico habló en rueda de prensa y lamentó el cese de su colega Javier Torrente, lo que no ve como una ventaja para los suyos hacia el partido del viernes, cuando visitarán a Monarcas en la capital michoacana.

Eso no lo hace menos peligroso, al contrario, para sus jugadores es una motivación adicional, van a querer mostrarse ante el nuevo técnico (Pablo Guede). Pero más allá de todo eso, Morelia me parece que es un equipo dinámico, no estaba jugando mal como para perder partidos, y mucho menos para que su técnico perdiera el trabajo , expuso.

Respecto a los despidos en el banquillo de Puebla y Monarcas, comentó: Cuando uno viene a trabajar a México sabe que es así. El torneo pasado fueron 10 despedidos, quiere decir que la paciencia es escasa , y aunque reconoció que el técnico debe tener siempre listo el pasaje de avión de regreso, o las maletas hechas , dijo que está contento y ya hizo que su esposa se instalara en el país.

“Hasta ahora todo ha sido positivo: mi llamado, el desarrollo de los enfrentamientos, conocer al equipo, la predisposición de los jugadores, y por qué no decirlo: los resultados (…) No sólo en lo que es mi vida profesional, sino en lo personal. Ya tenemos departamento, yo cocino, ¡hago sándwiches maravillosos! (Ríe.) No ha sido difícil, todo lo que hay alrededor del club y en cuanto a estar en México ha sido agradable para nosotros. Esperemos que dure.