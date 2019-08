La soledad, el vacío y la sensación de no tener control sobre tu vida impregnan el largometraje de Carlos Lenin, quien ya ha sido reconocido con el premio Ariel a mejor cortometraje de ficción por 24º51’ Latitud Norte.

La Paloma y el Lobo cuenta la historia de dos enamorados que viven en un pueblo al norte de México, pero las dificultades en su entorno no dejan lugar para los sentimientos.

El filme comenzó como un proyecto sostenido por egresados de la escuela, entonces el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, por lo que pudo concursar en el programa de ópera prima, auspiciado por la dependencia de la UNAM y el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad y conseguir los recursos que le permitieron consolidar la película.

Difícil debutar en México

Lenin expresó: es difícil debutar en México y tener la posibilidad de estudiar en una escuela de cine, de acceder a recursos para hacer una película, me parece excepcional. Lo primero que hago es celebrarlo y reconocerlo .

María Novaro, directora de Instituto Mexicano de Cinematografía, calificó a la cinta como “la experiencia de cine mexicano más fuerte que he vivido desde Tempestad y Japón”.

El productor del filme, Miguel Ángel Sánchez Macías, señaló que ahora la película entra a una nueva etapa: la búsqueda de su público .

En el festival participaron 246 cintas. Unas 9 mil 300 personas abarrotaron la Piazza para ver al realizador estadunidense Quentin Tarantino, quien presentó su más reciente producción Once Upon a Time... in Hollywood.