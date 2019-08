Yo lo que he dicho es: No nos preocupemos ahorita, ya en su momento será quién esté mejor posicionado, hombre o mujer, lo importante es que ahorita hay que concentrarse .

▲ Ricardo Ruiz, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Congreso capitalino. Foto Cristina Rodríguez

Precisó que seguirá siendo el coordinador de Morena, sin embargo, sostiene que si el grupo parlamentario considera que otro miembro puede trabajar mejor que él, no tiene problema en dejar el puesto.

Mi trabajo, fundamentalmente, es acordar, es procesar, es dirigir aprovechando las capacidades del grupo sin anular la capacidad que pueden tener mis vicecoordinadores. A veces el trabajo de alguien se agota y requiere un relevo. Si el grupo lo considera yo no tengo ningún problema con eso. Hasta ahorita no he tenido la presión de (dejar la coordinación). Yo creo que las cosas van bien, pero si no fueran no tendría problema en jugar otro papel. Desde todas las trincheras hay que jugar .

Antes del primero de septiembre, la presidencia de la Jucopo deberá renovarse. Hasta el momento no se ha elegido al nuevo titular, pese a que el nombre de la petista Circe Camacho ha sonado para este puesto.

Va a implicar un cambio. Yo siendo coordinador del grupo mayoritario ya tendría posibilidad de dedicarme a otras cuestiones muchas más de atención que ahorita no puedo tener, como transparencia y la agenda legislativa. Hasta el momento, no hay una decisión del grupo, y tampoco hay una decisión de la junta, sí lo tenemos que procesar con la mayor madurez porque quienes están ahí tienen todo el derecho .

Descartó que su grupo impulse una reforma a la Constitución local para que la presidencia de la Jucopo siga en manos de Morena