Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 19 de agosto de 2019, p. 31

Una nueva modalidad de fraude inmobiliario se registra en la Ciudad de México: Un particular ofrece en publicaciones en Internet, como Segunda Mano, departamentos en renta en zonas céntricas o de moda, como la colonia Narvarte, a la mitad del precio promedio.

Los interesados que envían sus datos por WhatsApp reciben un agradecimiento por su interés; se les informa que el propietario no vive en la ciudad y sólo requieren dos depósitos y una renta, que va de 10 mil 500 a 16 mil 500 pesos, según el inmueble de su interés.

Con la transferencia de recursos, mediante Airbnb (empresa que ofrece una plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos), se cubre el costo de todos los servicios como agua, luz y gas; es más rápido y seguro , por lo que una vez realizada” se fija una fecha para verlo y firmar el contrato con un agente.

El hombre, quien se identifica como el doctor Claudio, explicó a uno de los interesados que el departamento a rentar, cuyas fotografías aparecían en la página de Segunda Mano, estaba en planta baja, contaba con dos habitaciones y el pago mensual era de 4 mil pesos.