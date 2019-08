Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 17 de agosto de 2019, p. 4

Frente al caso de Rosario Robles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ve la intención de que alguien pretenda retorcer la ley o cometer alguna injusticia .

En la conferencia de prensa matutina se le preguntó si el ex mandatario Enrique Peña Nieto debería comparecer ante un juez, bajo el supuesto de que conocía la corrupción que se le imputa a Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, actualmente en prisión preventiva.

Respondió que en un sistema de gobierno como el nuestro, el Presidente de la República sabe todo lo que ocurre en el país; sin embargo, reiteró su posición en favor de poner punto final y no llevar a juicio a los últimos cinco ex jefes del Ejecutivo, salvo que la gente así lo exija.

Por lo pronto, el presidente López Obrador dijo que votaría en contra de abrir procesos.

Yo adelanto que estaría en contra de que se abran juicios, pero no puedo evitar, si así lo quiere la gente, que se haga la pregunta (consulta). Y lo mío sería un voto más , expuso. ¿Por qué no quiero que se abran procesos?, abundó, “porque considero que tenemos que poner un punto final y comenzar una nueva etapa sin corrupción, sin impunidad, pero no anclarnos en el pasado y meternos a un proceso de confrontación que distraiga del fin de transformar a México.

Sí, puntualizó, es importante castigar, pero lo mejor de todo es evitar que en el futuro se cometan abusos de poder y actos de corrupción.

Lo más importante, ponderó, es condenar a ese régimen en el cual quien no robaba era un tonto.