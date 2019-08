En la Procuraduría General de Justicia capitalina aún no hay una línea ni avances en la investigación de la desaparición y homicidio de Leslye, dijo a su vez Jazmín, mamá de la joven, quien ayer, junto con la mamá de César Axel y amigos de la pareja protestaron frente a la procuraduría para exigir justicia.

César Axel Ramírez Torres, de 17 años de edad, fue acribillado la madrugada del domingo. Le dijo a su mamá que iría a la feria del pueblo de La Cebada, en Xochimilco, pero no regresó a casa, porque recibió seis impactos de bala. No se sabe quién o quiénes le dispararon.

A Leslye la reconocieron por un tatuaje que tenía en el pecho, aseguró Jazmín, quien cuestionó que no haya detenidos por la muerte de su hija, y no dudó que grupos de narcomenudistas de Xochimilco pretendieran engancharla, porque la joven, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico, era muy atractiva .

Jazmín y Karla Gabriela no descataron que las muertes de sus hijos estén relacionadas, además de que alguien entró a las redes sociales de César Axel casi ocho horas después de que lo asesinaron de dos impactos de bala en el tórax, uno en el abdomen, brazo y pierna izquierdas, y otro en la cabeza. Además robaron sus dos teléfonos celulares. Nadie de la PGJ ha buscado a la mamá de César Axel, quien el miércoles pasado cumpliría 18 años. Con lágrimas en los ojos, Karla Gabriela dijo que su hijo no tenía problemas con nadie, no consumía drogas, pero en días recientes estaba muy deprimido y decía que quería estar con Leslye.