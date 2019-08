Miguel Míchel González también exigía el gol a sus pupilos y ante las fallas en el ataque movió sus piezas, por lo que mandó al terreno de juego a Juan Manuel Iturbe por Pablo Barrera.

La controversia arbitral reapareció en el minuto 70 dejando a los locales en desventaja, luego de que Peñaloza expulsó al zaguero Jeison Angulo por codazo a Enner Valencia en la pelea por el balón. El jugador de la UNAM reclamó y entre lágrimas abandonó la cancha.

El plantel capitalino lograba controlar los ataques del conjunto de Ferretti. El final se acercaba y la afición alentaba con el clásico ¡goya, goya!, pero en el último tramo los norteños supieron como derribar la zaga de sus rivales.

Luis Quiñones se filtró por la banda derecha para mandar un centro que de manera sorpresiva conectó Gignac en el centro del área con un remate de testa que llegó a las redes, mientras el arquero Alfredo Saldívar se quedó atónito. Era el tanto que lo convertía en goleador histórico de Tigres.