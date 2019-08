Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 5 de agosto de 2019, p. 29

Los operativos permanentes contra extorsiones y robo a pasajeros anunciado el sábado anterior por el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, en los Centros de Transferencia Modal (Cetram) de Indios Verdes y La Raza se hizo visible ayer con sólo tres policías en el primero y ninguno en el segundo, por el tianguis que cada domingo se instala.

Los operadores de transporte público lamentaron que quedara en palabras el fuerte despliegue policiaco y el anuncio de que elementos de la Guardia Nacional (GN) participarán en este operativo, pues después de que se fue el funcionario, el número de policías fue escaso .

El traslado con policías a bordo de las unidades, sobre todo en la ruta de Las Brujas, fue nadamás para la foto, porque no nos acompañaron hasta los límites con el estado y tampoco de allá se subieron, y la revisión de bolsas fue por encimita , denunciaron usuarios.

En un recorrido por el Cetram de Indios Verdes sólo se observaron tres uniformados en los andenes y la lateral de Insurgentes con dirección a la entidad mexiquense, y un elemento de la Guardia Nacional, que iba de paso .

La revisión de mochilas y bolsas realizada la víspera para abordar las unidades y evitar que alguna de las personas portara armas de fuego u otro objeto, posiblemente para extorsionar al conductor o asaltar a los pasajeros, brilló por su ausencia.

No sólo la ruta de Las Brujas, sino otras con penetración en el estado de México, hemos sido amenazados por no caerle con una corta, pero denunciar es ponernos la soga al cuello, porque las autoridades no harán nada y quedaríamos expuestos , señalaron choferes.