La derogación del tratado INF confirma que Estados Unidos se embarcó en la destrucción de todos los acuerdos internacionales que no les convienen por una u otra razón. Esto lleva al desmantelamiento del sistema de control de armas existente , dijo el ministerio en un comunicado.

El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov, urgió a Washington a implementar una moratoria en el despliegue de misiles nucleares de alcance intermedio tras abandonar el INF. Rusia acusa a Estados Unidos de desplegar en Rumanía y Polonia sistemas de lanzamiento de misiles de crucero.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) responsabilizó a Rusia del fin del INF, y manifestó su respaldo a Estados Unidos, sin embargo, el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg, aseguró que no desean una nueva carrera armamentista.

No queremos una nueva carrera armamentista, pero nos aseguraremos de que nuestra disuasión sea creíble frente al despliegue del nuevo sistema de misiles rusos, anunció Stoltenberg.

China rechaza la decisión

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró que cualquier nuevo tratado para frenar el desarrollo de misiles nucleares debe incluir también a China, que según Washington se vio beneficiada con el INF para desarrollar sus propios misiles.

Pekín rechazó la decisión de Estados Unidos de abandonar el tratado y aseguró que el gobierno estadunidense actúa de manera inadmisible al utilizar a China como justificación de su retirada.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, lamentó el fin del acuerdo, al señalar que el mundo perderá una herramienta valiosa contra la guerra nuclear .

En este contexto, la administración de Trump, impuso nuevas sanciones a Rusia en relación con el envenenamiento en 2018 del ex espía ruso, Serguei Skripal y su hija.