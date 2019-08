Las custodias del maíz visitará otras ciudades del país y del extranjero. Su próxima parada será en el Museo Mexicano de San Francisco, en Estados Unidos.

Alejandra Zermeño abre esta exposición luego de un largo viaje por Turquía. A principios de julio, estuvo en Estambul para participar en el simposio internacional Art Is the Light of Civilizations, que tiene la finalidad de compartir experiencias y propuestas artísticas contemporáneas. Allí recibió un premio.

En entrevista con La Jornada, la joven artista afirmó: “mi trabajo es ciento por ciento figurativo. Reconocieron una de mis piezas en bronce de la colección Las custodias del maíz, en la que retrato la mexicanidad a través de la gramínea. Estuvo interesante que eligieran esa obra que presento en esta exposición individual en la Ciudad de México y que es la conclusión de dos años de trabajar este concepto”.

La muestra, que cerrará el 17 de agosto, es de entrada libre. Alejandra Zermeño ofrecerá actividades especiales con el público, de las que dará cuenta en sus redes sociales: Instagram: zermeno.alejandra y Alejandra Zermeño en Facebook.

Aguafuerte Galería se ubica en Guanajuato 118, colonia Roma. La exposición estará abierta de martes a sábado de 13 a 21 horas, y domingos de 12 a 18.