La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió con organizaciones sociales que se revisarán las nuevas reglas de operación del Instituto de Vivienda (Invi) capitalino publicadas el 11 de julio, las cuales establecen que los apoyos en la materia se entregarán directamente a los beneficiados y no por conducto de gestores.

Al señalar que la nueva reglamentación del instituto no fue una instrucción suya, manifestó que esas reglas se van a revisar porque no consultaron, no preguntaron; tomaron una decisión sin trabajar con las organizaciones .

Por ello, Sheinbaum –siempre rodeada por los manifestantes– expresó que dio instrucciones a la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, que los reciba para que estas injusticias que se cometieron en el pasado no vuelvan a ocurrir .

Poco después encabezó la entrega de más de 2 mil créditos para el mejoramiento de vivienda por más de 200 millones de pesos, donde manifestó el que propósito de su gobierno es destinar los recursos públicos a programas que beneficien a quienes más lo necesitan.

Más tarde, inauguró dos centros comunitarios del Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) en Tlalpan, uno en el kilómetro 5.5 de la carretera Picacho-Ajusco, y otro en la colonia Jardines del Ajusco, donde anunció la construcción de una preparatoria en la zona.