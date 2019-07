Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2019, p. 12

Zumpango. Méx., Pobladores de la región informaron que aún falta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) responda a la queja presentada por los habitantes de tres municipios, quienes exigen una consulta como lo indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se garantice su derecho humano al agua en el proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía Felipe Ángeles.

Ricardo Ovando Ramírez, representante del Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua del municipio de Tecámac, precisó que aun cuando fue aprobada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto aeroportuario, faltan aristas que atender, entre ellas la respuesta de la CNDH a la violación de derechos humanos de los pueblos originarios.

Recordó que habitantes de los municipios de Zumpango, Tecámac y Temascalapa, esperan la respuesta de la CNDH de la queja presentada el 21 de junio de 2019, con número de folio 56535/2019, en la cual exponen la probable violación a sus garantías constitucionales.

Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, pobladores plantearon a la CNDH que con apego al Convenio 169 de la OIT, el Estado mexicano realice una consulta libre, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe, en determinaciones gubernamentales sobre los impactos del proyecto aeroportuario en el modo de vida de los habitantes y los pueblos indígenas de la región. Recordaron que en marzo de este año la Federación impulsó una consulta en la comunidad de Xaltocan, en Temascalapa, que no cumplió con el carácter de ser informada y de buena fe, debido a que en ese entonces aún no se había publicado la MIA y por tanto, no se podía consultar un proyecto que no existía en ese momento.