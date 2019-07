Agencias

Miércoles 31 de julio de 2019

Guadalajara. Tomás Boy, entrenador de las Chivas, aceptó que fue un error haber discutido con el jugador de Tigres André-Pierre Gignac, en el partido del domingo que el Rebaño ganó 2-0, situación que le mereció ser expulsado y la consecuente suspensión de un partido.

El castigo es merecido, les puedo decir que me enganché tontamente y no debo llevar a esos términos mis alegatos. Fue una tontería de mi parte, no debí haberme rebajado, pero es un asunto que quedó ahí en la cancha y ahí lo voy a dejar. Que (Gignac) diga misa , enfatizó.

Cuestionado sobre si la directiva lo regañó, Boy comentó: No me ha dicho nada, pero no es bueno para la imagen. La primera vez que me acerqué al cuarto árbitro me dijo 'no levante las manos porque nos exhibe', las formas pueden hacer que esto suceda, me meto las manos a las bolsas digo tontería y media y no pasa nada. Creo que (a lo largo del torneo) va haber mucha provocación, sé que va haber provocación .