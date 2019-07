Los panameños se concentraron en no permitir gol, e incluso así, estuvieron cerca de abrir el marcador en un tiro de esquina que techó al portero José Hernández y que Armando Ayarza, de manera increíble, envió a un costado.

Antes del descanso, los dirigidos por Jaime Lozano hicieron una buena aproximación, cuando Pablo López, dentro del área, sacó un disparo que el portero Samuel Baptista rechazó de gran forma. El balón le quedó a Godínez, quien puso el contrarremate en el travesaño.

Para el complemento la tónica fue la misma, con el balón del lado del Tri, pero con muchos problemas para superar a un rival que defendía con toda su gente.

Lozano dijo que la meta no varía. No hay por qué no decirlo, venimos a ganar los Panamericanos, para mí esa es la mentalidad , aseveró.