Aclaración de Sedena a nota sobre Casa del Migrante Saltillo

n relación con la nota titulada "...Militares irrumpen frente a albergue de Saltillo y revisan a indocumentados...", de Leopoldo Ramos, publicada el 24 de julio en el medio de comunicación que atinadamente usted dirige, en la que refiere que el 23 de julio soldados y policías municipales se instalaron en el acceso de la Casa del Migrante de Saltillo para pedir documentación a quienes entraban y salían; esta dirección general de Comunicación Social, aclara lo siguiente:

Personal de Seguridad Pública integrante de una Base de Operaciones Mixta, de conformidad con las funciones que le competen, en inmediaciones de la Casa del Migrante de Saltillo efectuó una revisión a una persona que había huido al notar la presencia policiaca, sin encontrarle nada ilegal permitiéndole continuar con su camino; cabe destacar que dicha acción se realizó con apoyo de la Guardia Nacional y militares y en ningún momento el personal militar se instaló en el acceso del albergue para pedir documentación a quienes entraban y salían, como lo señala en la nota.

Debido a que la nota y su título se basaron en información errónea relacionada con las actividades militares, esta dirección general, con el objeto de contribuir a la destacada labor de ese prestigiado medio de comunicación y de evitar que se generen percepciones falsas en sus lectores y en la opinión pública, se encuentra en disponibilidad de hacer las aclaraciones pertinentes en caso de que exista duda en cuanto a la información a publicar, poniendo a su disposición los números telefónicos 5557 1370, 5580 5146 y 0445578822467, así como al correo electrónico: [email protected]

Por lo anterior, se solicita que con fundamento en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley Reglamentaria del artículo 6/o... párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica se publique la presente aclaración.

Coronel de Infantería DEM, director general de Comunicación Social de la Sedena. Francisco Antonio Enrique Rojas

Respuesta del corresponsal

Con relación a la carta aclaratoria de la Secretaría de la Defensa Nacional, apunto lo siguiente:

1) El texto se acompañó de fotografías y un video donde es evidente que elementos y unidades de la Policía Militar y de la Policía Preventiva de Saltillo se instalaron frente al acceso de la Casa del Migrante Frontera con justicia, de la colonia Landín. Las imágenes son de militares desplegados en la calle y en torno al portón del inmueble.

2) Quien advirtió que el personal de la Sedena y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal pretendieron revisar la documentación migratoria de sus huéspedes fue el director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl Carrasco.

3) Fue hasta que el propio Carrasco encaró a los militares y policías, a quienes a gritos advirtió que violaban leyes y acuerdos internacionales de protección a extranjeros en tránsito, que la patrulla militar y policial se retiró a toda velocidad. De esto hay fotografías y video.

Sin más propósito que clarificar la información para beneficio de los lectores, quedo a su disposición.

Leopoldo Ramos, corresponsal en Coahuila

