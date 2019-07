El escalador colombiano del equipo Ineos estaba 1.30 detrás del francés al comenzar la etapa, pero ahora está en una posición ideal para convertirse en el primer colombiano en ganar la máxima justa del ciclismo. Bernal le lleva ahora 48 segundos a Alaphilippe, con el campeón defensor Geraint Thomas 1.16 detrás del nuevo líder.

Realmente no sé lo que pasó. Yo estaba acelerando, atacando, y todo estaba saliendo bien y entonces me dijeron que parase. Yo no quería. Ellos me hablaban en inglés y yo no estaba seguro. Cuando paré y el director del equipo me dijo que tenía la camiseta amarilla, fue increíble , dijo Bernal a la televisión francesa.

Ahora se encamina a retener la camiseta amarilla hasta el final, porque la etapa 20, este sábado, será acortada también porque se esperan tormentas y aludes. El recorrido inicial de 130 kilómetros quedará en 59.