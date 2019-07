No obstante, la PGJ en los peritajes que realiza al automóvil azul hallado la madrugada de ayer en Magdalena Contreras buscará y revisará si coinciden o no algunas de las huellas dactilares que pueda encontrar en el vehículo con las de los cuatro sujetos hallados en el Ajusto, y cada una de las pruebas que se tienen para tener certeza de que no haya alguna vinculación.

La PGJ inició la carpeta de investigación por homicidio doloso, por lo que peritos y agentes de la Policía de Investigación realizan diligencias correspondientes a menos de 48 horas de los hechos en el centro comercial.