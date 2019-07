El músico, quien también se ha presentado en cuatro ocasiones en el Lunario del Auditorio Nacional y en festivales como el Vive Latino y la Semana de las Juventudes, admitió: Es cierto que mis conciertos son experiencias únicas e irrepetibles. Ninguno es igual. Se tienen que vivir para saber de qué hablo. En esta ocasión, es un reto, no sé que vaya a suceder, porque nunca me había presentado en un teatro .

Acerca de su proceso creativo, explicó: “he tirado un boomerang y no he sabido de los efectos que tendrá o lanzado una piedra y no sé donde caerá. En este mismo sentido mis letras han sido honestas. Al margen de que suene un poco egoísta, nunca he pensado en el público en si le va a gustar o no, porque tiene que ser algo sincero y puro”.

Por estas razones, prosiguió, ha habido discos que han conectado más con el público, aunque otros no tanto, los cuales incluso han sido plenamente esotéricos con temas que no son nada mundanos. Cada etapa de mi vida he hecho lo que me correspondía”.

Tampoco he pensado en repetir discos o fórmulas; cada álbum ha sido diferente y contrario al anterior. Es como empezar de cero una carrera. Es un suicidio, sí, un poco, pero también mantienen vivo a un creador .

Carlos Ann reflexionó: los artistas y creadores somos mediums, no somos nosotros los que creamos todo. En mi caso viene mucha información de fuera canalizada y me dejo llevar, la pluma va sola. Hacia dónde voy tampoco lo sé; es el misterio de la vida y la creación. Pero sí tengo muy claro de dónde vengo y es de un barrio, de una familia normal. Lo que hice fue diseñar un sueño que se está realizando. Pero no sé hacia donde va el tren y eso es muy emocionante .

Ann, considerado uno de los representantes de la música independiente en español, quien se define como un aprendiz de las artes , tomará el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris la noche del 6 de octubre; hará un recorrido por su amplia trayectoria, rescatando algunas piezas exclusivamente para esta ocasión y arropado por una formación de músicos con un sonido intenso y fuerte.

El concierto, que se efectuará en el recinto de Donceles 36, estará divido en dos actos y presentará una canción que grabó con José Manuel Aguilera, de La Barranca, además de un espectáculo lumínico y rock.