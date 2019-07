Precisiones a artículo acerca de la CNDH

especto del artículo de Luis Hernández Navarro, titulado La CNDH y la justicia , que se publicó ayer, considero pertinente hacer las siguientes precisiones:

Quien conozca la historia reciente del país debe estar consciente de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha cumplido un papel relevante en la transformación del país, investigando, evidenciando y alzando la voz ante los abusos de poder, actuando en favor de las víctimas y por la vigencia de la legalidad.

Falta a la verdad quien señala que la CNDH ha sido omisa o complaciente frente abusos y gobiernos. Dan constancia de ello sus pronunciamientos y recomendaciones, que son públicas y están sustentadas en investigaciones objetivas, profesionales e integrales, fundadas en evidencia técnica y científica especializada.

De todo ello, La Jornada ha dado cuenta puntual, como lo podrá advertir quien revise su acervo hemerográfico.

Bastaría la simple lectura de las recomendaciones emitidas en los casos de Nochixtlán o Iguala, a las que se alude en el artículo de referencia, para constatar lo falso e infundado de las aseveraciones hechas en el mismo. La CNDH no avaló la llamada verdad histórica en el caso Iguala, ni exculpó a las autoridades en Nochixtlán. Lo dicho en el artículo no corresponde con el contenido de los textos recomendatorios que están disponibles para consulta pública.

La credibilidad de La Jornada y el respeto que debe a sus lectores imponen un compromiso con la verdad que debe estar por encima de las simpatías o afinidades ideológicas del autor con grupos, organizaciones o gobiernos.

Agradezco la publicación de la presente aclaración.

Jesús Ramírez López, director general de Comunicación de la CNDH

Respuesta de Luis Hernández Navarro

Si la CNDH hubiera defendido los derechos humanos como batalló para preservar los millonarios salarios de sus directivos, otro sería el clima político en el país. Si hubiera documentado las agresiones del Estado contra maestros, indígenas y estudiantes con el entusiasmo con el que ahora aboga por las estancias infantiles, llenas de corrupción y clientelismo, las injusticias que padecemos serían un poco menos terribles.

Pero no lo hizo. En lugar de ello, siguió los dictados del poder. Fue omisa y cómplice con los potentados. Fingió no ver graves violaciones a los derechos humanos, exculpó a responsables de crímenes de lesa humanidad y revictimizó a las víctimas. Basta leer las recomendaciones que ha hecho en múltiples casos. Le recuerdo a don Jesús Ramírez López que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF) discrepó profundamente de la recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa. Según los peritos, la CNDH incurre allí en graves omisiones, especulaciones, sesgos y errores . En los hechos, aunque lo quiera negar ahora, avala la desprestigiada verdad histórica de la PGR.

Su recomendación sobre Nochixtlán es una vergüenza. Las víctimas rechazaron indignadas el informe y se movilizaron para protestar contra la institución. En sus palabras, el documento no habla de tortura, no habla de las detenciones arbitrarias, lo único que hace es hacer una investigación como si fuera la PGR. No defiende los derechos humanos .

La denuncia de estos hechos, en los que la CNDH está en falta con las víctimas, nada tiene que ver con afinidades ideológicas o simpatías con partido alguno. Es resultado de una preocupación legítima por los derechos humanos y por la constatación de que, lejos de defenderlos, la CNDH se volvió cómplice de quienes los violan. En las páginas de este diario se ha documentado esta situación ampliamente. Lástima que hasta ahora se dé cuenta don Jesús Ramírez.