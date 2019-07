De la redacción y AP

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de julio de 2019, p. 7

A unos días del estreno de Once Upon a Time in Hollywood se dio a conocer que Quentin Tarantino ha entrado al reducido grupo de directores de cine que contará con los derechos de explotación comercial totales de su nueva cinta.

Esto luego de que en 2017, Tarantino cortó lazos con The Weinstein Company –distribuidora con la que había trabajado desde que inició su carrera–, debido a las múltiples acusaciones de acoso y abuso sexual en contra de Harvey Weinstein, fundador del estudio cinematográfico.

Dicha situación llevó al director de Pulp Fiction a buscar un estudio que financiara su proyecto. Tarantino tenía entonces algunas condiciones: un presupuesto de 95 millones de dólares para la producción del largometraje, libertad creativa y que los derechos de la cinta regresaran a él.

En noviembre de 2017, las productoras Sony y Warner Bros estaban dispuestas a cubrir los 95 millones de dólares y a otorgar al realizador varias libertades en el proceso de creación, producción y distribución. Pero sólo la primera aceptó entregar a Tarantino los derechos comerciales y de autor de la película. Así, mientras la productora controlará la distribución de la película y las de sus posibles secuelas, el cineasta recibirá los beneficios de toda la explotación comercial que tenga que ver con su más reciente cinta.

Sin embargo, y aunque se desconoce el plazo exacto, el cineasta tendrá que esperar de 10 a 20 años para gozar de estos derechos.

Son pocos los que han logrado el beneficio

Son pocos los directores que han logrado este beneficio. Entre ellos están George Lucas, creador del universo Star Wars; Mel Gibson, quien financió personalmente gran parte de su cinta La Pasión de Cristo, y Richard Linklater, quien pagó por adelantado su película Boyhood, rodada durante 12 años.

El filme número nueve de Tarantino narra la historia de un actor y su doble en el Hollywood de los años 60. Repasa la relación que los protagonistas tienen con la actriz Sharon Tate, víctima de los Manson en la matanza de 1969.

Once Upon a Time in Hollywood es protagonizada por Bratt Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, quienes por primera vez trabajan juntos en una película de gran presupuesto para criticar a su industria, su ciudad e incluso sus egos en una época de gran cambio.