Periódico La Jornada

Martes 23 de julio de 2019, p. 25

Acapulco, Gro., El retraso en la entrega del fertilizantes en Guerrero está aún lejos de resolverse; luego del desalojo de campesinos en la Autopista del Sol, la tarde del domingo, ayer continuaron las protestas en distintas regiones del estado.

Unos 300 productores del ejido El Paraíso, en la zona serrana del municipio de Atoyac de Álvarez, bloquearon más de cinco horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande.

En tanto, decenas de labriegos del municipio de Mochitlán, en la zona centro, se llevaron cientos de bultos de abono almacenados en una de las bodegas ubicadas a la entrada de la cabecera municipal, sin que los policías de la localidad intervinieran.

Cerca del mediodía, los campesinos de Atoyac de Álvarez colocaron sobre la vía Acapulco-Zihuatanejo dos camionetas, piedras y troncos para obstruir, además de los dos carriles, los puntos conocidos como la I HGriega y Quinto Patio, para exigir la entrega de agroquímicos.

Los agricultores demandaron que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado del gobierno federal en Guerrero, acuda a dialogar y se comprometa a entregar el abono.

El presidente del comisariado ejidal de Río Santiago, Miguel Ángel Yáñez Rosales, puntualizó que la protesta es por la falta de interés del gobierno federal.

Recordó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal les prometió 450 kilogramos, equivalente a nueve bultos de fertilizante por hectárea, pero sólo les han dado seis.

Los campesinos están a la espera de 12 tractocamiones que escoltarán hasta las bodegas, pero advirtieron que si no llegan bloquearán nuevamente la vialidad.

Sobre los vehículos colocaron cartulinas con mensajes como: Señor Presidente, los verdaderos campesinos exigimos se nos entregue el fertilizante. Le confiamos a usted el voto. Hoy responda .